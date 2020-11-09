Конфликт в Карабахе «переместился» в Москву 

Телеканал «Царьград» рассказал , что празднования, которые азербайджанцы устроили в Москве и области после заявлений о взятии Шуши, обернулись полицейской погоней.

По данным канала, все началось с собрания азербайджанцев на стоянке у Митинского рынка. Люди с флагами Азербайджана Турции танцевали и сделали чучело с фотографией премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Видео с их танцами опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«У нас не просто праздник. Сегодня великий день, когда мы свои земли забрали», — заявил один из собравшихся.

Позже на улицах Подмосковья и столицы начали появляться люди и с армянскими флагами.

«Везде крик, ор, машины сигналят. Азербайджанцы и армяне устроили настоящий беспредел. Предметы летят из окон машин, а кое-где отношения выясняют прямо на дороге», — рассказал очевидец.

«Царьград» отмечает, что в Видном четыре автомобиля с флагами Азербайджана и Турции устроили гонки, сигналили и подрезали другие авто. В итоги сотрудникам полиции пришлось устроить «облаву» на водителей, их задержали и отвезли в отдел.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта сообщают о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявлял, что в Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.