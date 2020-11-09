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Российский солдат-срочник расстрелял сослуживцев 

Павел Тиунов 19 минут назад
Российский солдат-срочник расстрелял сослуживцев
Фото: РИА Новости
По меньшей мере двое человек погибли и один был ранен в результате инцидента на воронежском военном аэродроме «Балтимор», сообщает издание «Моё! Online». По предварительным данным, солдат-срочник напал на своих сослуживцев.
Трагедия произошла рано утром 9 ноября. Журналисты, ссылаясь на несколько источников, сообщили, что около пяти утра военнослужащий, вооружившись топором, напал «на людей». У одного из сослуживцев он отобрал оружие и открыл огонь. В результате погибли «два или три человека», один был тяжело ранен.

«Нападавший сбежал. Сейчас его ищут», — говорится в статье.

В октябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», произошел самый громкий расстрел солдат в военной части последних лет. Срочник Рамиль Шамстудинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое были ранены. Стрелок был задержан.
По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. Сам солдат на встрече с отцом в СИЗО заявил, что на убийство его толкнула «дедовщина».
В сентябре 2020 года прошло первое судебное заседание по делу Шамсутдинова. Решать судьбу солдата будет коллегия присяжных. Известно, что Шамсутдинов свою вину в преступлении признал, а психиатры посчитали его вменяемым. Если впоследствии суд признает его виновным, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Происшествия , ФСИН
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