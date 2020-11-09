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В Петербурге в заброшенном ангаре нашли тело мужчины 

РИА Новости и ещё 1 27 минут назад
В ангаре в Петербурге нашли тело мужчины
Фото: ТАСС
Полиция проводит проверку после обнаружения тела мужчины с множеством травм в заброшенном ангаре на улице Станция Нева в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградкой области.

"8 ноября около одиннадцати часов утра в полицию от мужчины 1984 года рождения, водителя такси, поступило сообщение, что около 11:05 в заброшенном ангаре по улице Станция Нева, с многочисленными травмами обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид около 50 лет", — сказано в сообщении.

Ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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