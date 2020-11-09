В ангаре в Петербурге нашли тело мужчины

"8 ноября около одиннадцати часов утра в полицию от мужчины 1984 года рождения, водителя такси, поступило сообщение, что около 11:05 в заброшенном ангаре по улице Станция Нева, с многочисленными травмами обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид около 50 лет", — сказано в сообщении.