Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Появилось видео подробностей смерти Колтового 

Вадим Дроздов 59 минут назад
7 ноября 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. Вместе с телеведущим на борту судна находилась 33-летняя сотрудница одного из банков Наталья Климова. Она также скончалась на месте происшествия. По предварительной версии у самолета, которым управлял Колтовой, отказал двигатель. Александр отвел воздушное судно от автомобильной трассы и жилых домов, но посадить самолет ведущий не сумел и разбился. В настоящее время на месте происшествия завершаются следственные действия, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, рассказала представитель управления.
Происшествия , Видео , Наталья Климова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
00:54
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
Армия
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
02:01
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
Происшествия
Момент крушения самолёта Колтового попал на видео
01:46
Момент крушения самолёта Колтового попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео протестов в Тбилиси
00:33
Опубликовано видео протестов в Тбилиси
В мире
Бородина высказалась про Дзюбу и попала на видео
01:50
Бородина высказалась про Дзюбу и попала на видео
Шоу-бизнес
Crew Dragon попал на видео перед полетом к МКС
00:46
Crew Dragon попал на видео перед полетом к МКС
Наука и техника
Появилось видео подробностей смерти Колтового
05:20
Появилось видео подробностей смерти Колтового
Происшествия
Подробности убийства в СНТ попали на видео
01:25
Подробности убийства в СНТ попали на видео
Происшествия
Крушение вертолёта в Лос-Анджелесе попало на видео
00:54
Крушение вертолёта в Лос-Анджелесе попало на видео
Происшествия
Расстрелявший родителей подросток попал на видео
01:41
Расстрелявший родителей подросток попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение