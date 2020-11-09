7 ноября 41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. Вместе с телеведущим на борту судна находилась 33-летняя сотрудница одного из банков Наталья Климова. Она также скончалась на месте происшествия. По предварительной версии у самолета, которым управлял Колтовой, отказал двигатель. Александр отвел воздушное судно от автомобильной трассы и жилых домов, но посадить самолет ведущий не сумел и разбился. В настоящее время на месте происшествия завершаются следственные действия, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, рассказала представитель управления.
Появилось видео подробностей смерти Колтового
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