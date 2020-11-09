В Санкт-Петербурге подросток по имени Серафим совершил нападение на собственных родителей и шестилетнюю племянницу из-за того, что его не отпустили гулять. Подросток нанес несколько ножевых ранений гостившей у него племяннице, а так же нанес несколько выстрелов из травматического пистолета в спящих отца и мать. Однако довести свой злой умысел до конца Серафим не сумел из-за того, что ему оказал сопротивление раненый отец. Позже мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Сейчас мать и племянница злоумышленника находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Подросток задержан, ему грозит до 14 лет лишения свободы.
Расстрелявший родителей подросток попал на видео
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