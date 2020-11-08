В Киеве закрыли станцию метро из-за сообщения о бомбе 

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Центральная станция метро Киева «Крещатик» закрыта сотрудниками правоохранительных органов . Причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве.

Кроме того, силовики перекрыли переход с «Крещатика» на «Майдан Незалежности» («Площадь Независимости»).

Станция «Крещатик» и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании, — говорится в Telegram мэрии украинской столицы.

Позже в городской администрации сообщили, что представители силовых структур не нашли опасных предметов. Станцию открыли, метрополитен работает в нормальном режиме.

Как писал NEWS.ru, 1 ноября киевская полиция ограничила движение по одному из мостов в столице Украины. Причиной стало сообщение о том, что на нём может находиться взрывное устройство.