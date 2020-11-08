Названа причина этапирования Ефремова в колонию 

Актёра Михаила Ефремова этапировали в колонию из-за шумихи, хайпа и таблоидных "сенсаций", которые нервировали руководство изолятора. Сам артист хотел отбывать наказание в хозотряде сизо , для чего подходил по всем правилам. Об этом сообщает « СтарХит » со ссылкой на источник.

«Решение принимало руководство изолятора, Ситуация примерно такая же, как когда-то с Кокориным и Мамаевым. Было сказано: «Если не отправим, то с него не слезут — и журналисты, и ОНК». В общем создавал лишние проблемы», — сказал источник.

Он добавил, что к Ефремову отнеслись предвзято, ведь по всем правилам он «подходил для работы в хозотряде и мог там спокойно остаться».

Однако шумиха и скандалы вместе с осужденным из суда перебрались в следственный изолятор. Пороги учреждения стали обивать многочисленные правозащитники. После их визитов в таблоидах появлялись скандальные заголовки о сизо и Ефремове. В итоге руководству изолятора надоел этот балаган и актера отослали в колонию.