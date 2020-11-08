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Медведица с медвежонком приплыли к бухте Крашенинникова на восточном берегу Камчатки и забрались на российскую подводную лодку Тихоокеанского флота. Видео сняли очевидцы, его публикует «Камчатка-Информ»

Сообщается, что животные оказались вблизи поселка Рыбачий в воскресенье, 8 ноября. Они залезли на атомную ракетную подводную лодку К-44 «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар». Находящиеся на ней моряки открыли огонь, медвежонок скончался на месте, медведица еще какое-то время подавала признаки жизни.

Автор видео утверждает, что иначе поступить было невозможно, поскольку хищники могли зайти в поселок.