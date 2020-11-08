Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Забравшихся на российскую подлодку медведицу с медвежонком застрелили 

Lenta.ru 1 час назад
Медведица с медвежонком приплыли к бухте Крашенинникова на восточном берегу Камчатки и забрались на российскую подводную лодку Тихоокеанского флота. Видео сняли очевидцы, его публикует «Камчатка-Информ».
Сообщается, что животные оказались вблизи поселка Рыбачий в воскресенье, 8 ноября. Они залезли на атомную ракетную подводную лодку К-44 «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар». Находящиеся на ней моряки открыли огонь, медвежонок скончался на месте, медведица еще какое-то время подавала признаки жизни.
Автор видео утверждает, что иначе поступить было невозможно, поскольку хищники могли зайти в поселок.
В октябре сообщалось, что медвежонка-сироту спасли от матерого медведя на Камчатке и отдали «приемной» медведице. Видео опубликовало агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.
Последние новости
Названа причина тяжелого течения коронавирусной инфекции у мужчин Названа причина тяжелого течения коронавирусной инфекции у мужчин Названы версии крушения самолета с ведущим НТВ Названы версии крушения самолета с ведущим НТВ Байден провозгласил себя избранным президентом США Байден провозгласил себя избранным президентом США
Происшествия , Армия , Видео , Камчатский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Реакция мужчины на обнажившую в супермаркете грудь модель попала на видео
00:22
Реакция мужчины на обнажившую в супермаркете грудь модель попала на видео
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Подмосковье
01:11
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Подмосковье
Опустевшие улицы Вильнюса попали на видео
00:59
Опустевшие улицы Вильнюса попали на видео
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
00:35
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
00:16
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
03:05
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
04:01
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
00:12
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
00:54
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
00:33
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение