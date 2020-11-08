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Подросток из Петербурга раскрыл мотив нападения на родителей 

РИА Новости 26 минут назад
Подросток раскрыл мотив нападения на родителей
Фото: РИА Новости
Подросток, подозреваемый в попытке убийства шестилетней племянницы, матери и отца, рассказал о мотивах преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По его словам, он "устал от чрезмерной опеки матери и конфликтов с отцом". Подозреваемый также рассказал, что мать постоянно его "поучала", ограничивала время прогулок и не давала записаться в секции, а отец ругал за плохие оценки и конфликты с матерью. Из-за этих разногласий он три раза сбегал из дома.
Самый крупный конфликт в семье произошел в конце октября, когда молодой человек хотел позднее 22:00 проводить девушку до дома после концерта. Однако, по его словам, мать запретила ему выходить на улицу. Тогда подросток сбежал, а когда вернулся после 23-х часов, его наказали за непослушание.
После этой ссоры школьник планировал насовсем уйти из дома, но посчитал, что его могут снова вернуть. Поэтому он решил убить родителей, угнать их машину и уехать. Нападение на шестилетнюю племянницу он объяснил страхом, что она может обратиться в полицию.
Ранее сообщалось о задержании в Петербурге подростка, подозреваемого в покушении на убийство шестилетней племянницы, матери и отца.
По данным следствия, в ночь на воскресенье в квартире на Лужской улице парень напал на шестилетнюю родственницу и несколько раз ударил ее ножом. Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. После этого подросток несколько раз выстрелил в отца и мать из травматического пистолета. Отец оказал сопротивление, и нападавшего задержали.
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