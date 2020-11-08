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СК назвал возможные причины крушения самолета ведущего НТВ 

РИА Новости 34 минуты назад
Самолет с ведущим НТВ Александром Колтовым разбился либо из-за неисправности, либо по вине пилота, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования", — говорится в сообщении.

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно, причиной крушения называется неисправность двигателя.
Гибель ведущего НТВ расследуют на международном уровне
Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены в результате крушения самолета в Московской области.
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Происшествия , Видео , НТВ , Люберцы , Московская область
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