Самолет с ведущим НТВ Александром Колтовым разбился либо из-за неисправности, либо по вине пилота, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.
"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования", — говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно, причиной крушения называется неисправность двигателя.
Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены в результате крушения самолета в Московской области.