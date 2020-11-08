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Падение самолета с ведущим НТВ расследуют на международном уровне 

Ura.Ru 41 минуту назад
Расследованием падения частного легкомоторного самолета в районе поселка Чкалово Люберецкого района Московской области займется Межгосударственный авиационный комитет. При крушении погиб ведущий НТВ Александр Колтовой.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении пресс-службы МАК на сайте комитета.

Владельцем самолета был бизнесмен Аркадий Грачев.
После вылета у самолета отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилотом был сам Колтовой. Он смог посадить самолет в поле, однако воздушное судно очень быстро сгорело.
Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о трагедии
Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку по факту аварийной посадки, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Сообщается, что на место происшествия выехал и. о. заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко. Ему поручили проверить исполнение законодательства о безопасности полетов.
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Комментарии 29
Происшествия , Видео , Межгосударственный авиационный комитет , НТВ
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