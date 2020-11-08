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СМИ узнали новую версию массового убийства в Екатеринбурге. В крови жертв нашли амфетамин 

Ura.Ru 39 минут назад
Названа новая версия массового убийства в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
Мужчина, который расстрелял своих гостей в квартире, перед этим мог начать приставать к девушкам. В их крови обнаружили, по неофициальным данным, амфетамин. Об этом журналистам рассказали близкие жертв стрелка.

«Они познакомились с этими мужчинами в социальных сетях, встретились в ТЦ, решили пойти вместе выпить. Все было нормально, потом этот Дмитрий начал приставать к девчонкам, они его оттолкнули, начали оскорблять. Другие парни, его друзья, начали за них заступаться, он схватил карабин и всех перестрелял», — приводит «Вечерняя Москва» версию подруги погибшей девушки.

Мать уцелевшей школьницы в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказала, что перед расправой хозяин квартиры что-то подсыпал в воду, которую пили его гостьи.
Появилось видео с места бойни в Екатеринбурге

« [Имя] ездила на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала, что дочь не употребляла алкоголь. Перед тем, как поехать на квартиру, Дмитрий купил пятилитровую бутылку воды. Он что-то подсыпал им. Потому что девочки чувствовали усталость. У них в крови обнаружили какое-то вещество, вроде бы амфетамин», — сказала собеседница издания.

Сама девушка, как отмечается, не стала отвечать на вопрос об обнаруженном в крови веществе.
О стрельбе с четырьмя погибшими в одной из квартир Орджоникидзевском районе Екатеринбурга стало известно 7 ноября. Хозяин квартиры выстрелил из карабина «Сайга» в своих гостей [двое мужчин и одна девушка погибли], а затем свел счеты с жизнью. Двум девушкам удалось выжить. Одна из них не пострадала, другая — была госпитализирована.
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Происшествия , Комсомольская правда
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