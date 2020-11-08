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Схватившую ребенка за волосы медсестру отстранили от работы в Новосибирске 

ТК «Звезда» 1 час назад
Схватившую ребенка за волосы медсестру наказали
Фото: ТРК Звезда
За жестокое обращение с ребенком медицинской сестре грозит до трех лет лишения свободы.
В Новосибирске отстранили от работы медсестру, которая жестоко обращалась с маленькой пациенткой. Чтобы заставить девочку лежать на кровати, она схватила ее за волосы.
Инцидент произошел в туберкулезном диспансере. Обличающие кадры сняла мама малыша из соседней палаты, а позже выложила в Интернет. Она же сообщила, что наблюдала подобные действия медработника не впервые.

«Вот эта врач, которая была на видео, взяла маленького ребенка за волосы, того же самого ребенка, что тоже на видео была и ударила ее по лицу. То есть ребенок бежит, она ее берет за волосы и бьет по лицу. Потом я решила, в следующую ее смену, получается, положить телефон камерой на окошечко», — рассказала пациентка Ирина Глазунова.

Против медсестры завели дело, ей может грозить до трех лет колонии. Под пристальным вниманием сейчас и сама больница.
В случившемся разбирается уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
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Комментарии 3
Происшествия , Криминал , Ирина Глазунова , Надежда Болтенко , Новосибирск , Новосибирская Область
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