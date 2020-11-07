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СК раскрыл детали дела о пожаре в Самаре

РИА Новости
2 часа назад
Граждане Узбекистана и Таджикистана жили по временной регистрации в здании в Самаре, где в результате пожара четыре человека погибли и пятеро пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.
СК раскрыл детали дела о пожаре в Самаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пожар в Железнодорожном районе Самары произошел в субботу утром, загорелось трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 квадратных метров. В 9.41 (8.41 мск) возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров, в 12.51 (11.51 мск) пожар полностью ликвидировали. По данным ГУМЧС, в результате пожара четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело в отношении собственника помещения, он задержан.
"В здании проживали граждане Узбекистана и Таджикистана. Некоторые из пострадавших имели временную регистрацию по данному адресу", - сказала представитель пресс-службы.
Следователи также проверяют данные о том, что в здании был нелегальный хостел. Официально помещение не было зарегистрировано как средство размещения, уточнили в СУСК.
Происшествия,СКР,Узбекистан,Самара,
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