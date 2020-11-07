СК раскрыл детали дела о пожаре в Самаре

Пожар в Железнодорожном районе Самары произошел в субботу утром, загорелось трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 квадратных метров. В 9.41 (8.41 мск) возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров, в 12.51 (11.51 мск) пожар полностью ликвидировали. По данным ГУМЧС, в результате пожара четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело в отношении собственника помещения, он задержан.