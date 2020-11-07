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При посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
В Московской области при жесткой посадке легкомоторного самолета погибли два человека, об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

«При аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы погибли два человека», — сказал собеседник РИА «Новости».

В МЧС подтвердили, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в этом районе.

«Поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета, предварительно Cessna, в поле возле Люберец», — сказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Легкомоторный самолет упал в Подмосковье
27 сентября в Нижегородской области легкомоторный самолет упал в Волгу, в результате погибли два человека. Кроме того, 18 сентября при крушении легкомоторного самолета в Ульяновской области погиб пилот.
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Происшествия , Видео , МЧС , РИА Новости , Люберцы , Московская область
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