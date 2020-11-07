В Московской области при жесткой посадке легкомоторного самолета погибли два человека, об этом сообщил источник в экстренных службах региона.
«При аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы погибли два человека», — сказал собеседник РИА «Новости».
В МЧС подтвердили, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в этом районе.
«Поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета, предварительно Cessna, в поле возле Люберец», — сказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.