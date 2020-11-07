Экс-жена Абызова потребовала 103 миллиона рублей 

Первая жена экс-министра Михаила Абызова потребовала 103 миллиона рублей у следователей.

Абызова арестовали за хищения и вывод средств за рубеж в прошлом году. У его изъяли в пользу государства 32,5 миллиарда рублей.

Бывшая жена Екатерина Сиротенко претендует на один из счетов, где лежат 102 996 600 рублей, сообщает Mash.

Сиротенко и трое её детей от Абызова являются подданными США. У Екатерины есть жилье в Чикаго и 350-метровая квартира в Лондоне. Старший сын Даниэль живет в Италии, на вилле стоимостью в 4 миллиона долларов. Еще двое детей — несовершеннолетние. Именно на это упирает Сиротенко. Она говорит, что Михаил не платит ей алименты, а арест счёта нарушает права отпрысков.

Известно, что Екатерина Сиротенко владеет кипрской компанией Eforg Asset Management Ltd., которая является единственным акционером ОАО «Группа Е4». Ей также принадлежат московские рестораны The Apartment и Isola Pinocchio, пишет «МК».

Доход Сиротенко, по некоторым данным, составляет около 45 миллионов в год.

Иск от бывшей жены Абызова поступил в Хамовнический суд 30 июня и пока не принят к рассмотрению.