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Экс-жена Абызова потребовала 103 миллиона рублей 

Майк Габриелян 1 час назад
Экс-жена Абызова потребовала 103 миллиона рублей
Фото: ТК Mash
Первая жена экс-министра Михаила Абызова потребовала 103 миллиона рублей у следователей.
Абызова арестовали за хищения и вывод средств за рубеж в прошлом году. У его изъяли в пользу государства 32,5 миллиарда рублей.
Бывшая жена Екатерина Сиротенко претендует на один из счетов, где лежат 102 996 600 рублей, сообщает Mash.
У Абызова изъяли миллиарды
Сиротенко и трое её детей от Абызова являются подданными США. У Екатерины есть жилье в Чикаго и 350-метровая квартира в Лондоне. Старший сын Даниэль живет в Италии, на вилле стоимостью в 4 миллиона долларов. Еще двое детей — несовершеннолетние. Именно на это упирает Сиротенко. Она говорит, что Михаил не платит ей алименты, а арест счёта нарушает права отпрысков.
Известно, что Екатерина Сиротенко владеет кипрской компанией Eforg Asset Management Ltd., которая является единственным акционером ОАО «Группа Е4». Ей также принадлежат московские рестораны The Apartment и Isola Pinocchio, пишет «МК».
Доход Сиротенко, по некоторым данным, составляет около 45 миллионов в год.
Иск от бывшей жены Абызова поступил в Хамовнический суд 30 июня и пока не принят к рассмотрению.
Ранее «Рамблер» сообщал, что суд арестовал многомиллионные банковские счета экс-министра Абызова.
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Происшествия , Абызов Михаил Анатольевич
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