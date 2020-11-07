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Глава МВД прокомментировал дело Ефремова 

RT на русском и ещё 13 2 часа назад
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал уголовное дело о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова.
По словам Колокольцева, «истина восторжествовала, и виновный понёс заслуженное наказание».

«Других вариантов здесь просто нет, здесь просто принципиально нужно ко всем относиться одинаково», — сказал он.

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Также глава МВД заявил, что общество смогло увидеть, как тяжело проходят дела по привлечению к ответственности «подобного рода водителей».

«Это ведь сколько мук ада нужно пройти и следователям, и сотрудникам, чтобы выявить, доказать, изобличить подобного рода горе-водителей и привлечь их к установленной законом ответственности», — приводит его слова «Вести.Ru».

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Экспертиза установила, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.
8 сентября Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.
22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову до 7,5 года колонии общего режима.
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Комментарии 19
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Владимир Колокольцев , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , Алексеевка , Белгородская Область , Москва
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