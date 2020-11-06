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Таскавшая за волосы девочку медсестра объяснила поступок 

Вероника Полынина 12 минут назад
Таскавшая за волосы девочку медсестра объяснила поступок
Фото: кадр видео
Медсестра новосибирской туберкулезной больницы, таскавшая девочку за волосы, объяснила свой поступок.
Как сообщает телеграм-канал Life Shot, в беседе с инспектором по делам несовершеннолетних 35-летняя медсестра заявила, что купала детей, а девочка в этот момент бегала по коридору. Женщина якобы хотела ее успокоить, взяла под мышки, но ребенок начал вырываться. Испугавшись, что девочка выскользнет из мокрых рук, медсестра схватила ее за волосы и кинула на кровать. По словам женщины, волосы были первым, что попалось под руку.
Медсестру отстранили от работы. СК возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением».
Ранее, как сообщал «Рамблер», мама одного из пациентов детской туберкулезной больницы в Новосибирске сняла на видео, как медсестра тащит за волосы двух-трехлетнюю девочку в палату, после чего поднимает ее за волосы и швыряет на кровать. После этого она что-то говорит ребенку, накрывает его одеялом и уходит.
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