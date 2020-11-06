Россиянин пытался задушить годовалого сына

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства, сдавил шею годовалому сыну. Однако не довел свой умысел до конца, так как его действия были пресечены супругой", — говорится в сообщении.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по статье 30 — пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Инцидент произошел в городе Луга.

В настоящее время мужчину задержали, угрозы здоровью ребенка нет. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в СК.