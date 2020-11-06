Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Ленобласти задержали отца за попытку задушить годовалого сына 

ТАСС и ещё 1 26 минут назад
Россиянин пытался задушить годовалого сына
Фото: РИА Новости
Житель Ленинградской области задержан за попытку задушить своего годовалого ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства, сдавил шею годовалому сыну. Однако не довел свой умысел до конца, так как его действия были пресечены супругой", — говорится в сообщении.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по статье 30 — пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Инцидент произошел в городе Луга.
В настоящее время мужчину задержали, угрозы здоровью ребенка нет. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в СК.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
ТАСС: последние новости
В Москве ребенок умер во время урока в школе В Москве ребенок умер во время урока в школе Пропавшую под Волгоградом школьницу нашли убитой Пропавшую под Волгоградом школьницу нашли убитой Под суд отправлен экс-полицейский, за деньги привлекавший к ответственности невиновных Под суд отправлен экс-полицейский, за деньги привлекавший к ответственности невиновных
Происшествия , СКР , Ленинградская область , Луга
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение