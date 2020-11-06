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Под суд отправлен экс-полицейский, за деньги привлекавший к ответственности невиновных 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Полицейский платил деньги за уголовные дела
Фото: РИА Новости
Бывший сотрудник полиции, за деньги привлекавший к уголовной ответственности невиновных, пойдет под суд в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Евгения Кучера. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в суд", — сказала она.

Уголовное дело было возбуждено в 2011 году. Кучер занимал должность начальника оперативно-разыскной части по налоговым преступлениям УВД по Юго-Западному округу Москвы. По данным следствия, в 2009-2010 году совместно с двумя подчиненными в целях улучшения личных показателей в работе Кучер подыскал людей из числа социально неблагополучной категории населения, согласных за небольшое денежное вознаграждение быть привлеченными к уголовной ответственности и осужденными за преступления, которые фактически никогда не совершали.

"Они сфальсифицировали ряд материалов доследственной проверки, которые послужили поводом для возбуждения уголовных дел о якобы совершенных налоговых и иных преступлениях экономической направленности. До момента привлечения Кучера к уголовной ответственности потерпевшие в силу своей малограмотности и социальной незащищенности не заявляли о непричастности к преступлениям, за которые были осуждены", — рассказала Иванова.

Один из соучастников Кучера уже осужден, сам он длительное время скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В феврале 2020 года его местонахождение было установлено.
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Происшествия , Юлия Иванова , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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