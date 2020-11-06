Полицейский платил деньги за уголовные дела

"Они сфальсифицировали ряд материалов доследственной проверки, которые послужили поводом для возбуждения уголовных дел о якобы совершенных налоговых и иных преступлениях экономической направленности. До момента привлечения Кучера к уголовной ответственности потерпевшие в силу своей малограмотности и социальной незащищенности не заявляли о непричастности к преступлениям, за которые были осуждены", — рассказала Иванова.