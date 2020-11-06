Приговор Ефремову вступил в силу

Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО уведомление о вступлении приговора актеру Михаилу Ефремову в силу. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она отметила, что это необходимо для этапирования осужденного. Ранее на этой неделе адвокат артиста Петр Хархорин сообщил, что Ефремов начал переговоры с руководством московского СИЗО №5 о том, чтобы продолжить отбывать срок в отряде хозяйственного обслуживания. Как только в изолятор придет постановление о приговоре артиста, он должен будет написать заявление о службе в хозотряде на имя начальника СИЗО.