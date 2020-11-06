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Звезда «Штрафбата» пригрозил взорвать банк 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Звезда «Штрафбата» пригрозил взорвать банк
Фото: скриншот
Актер Михаил Бурлаков, сыгравший в «Штрафбате» прошлой ночью позвонил в один из крупнейших банков и пригрозил «все взорвать» из-за невыплаты пособия. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Комсомольская правда».

«В отдел полиции поступила информация о звонке с угрозами взрыва банка. Звонивший установлен как 65-летний актер Бурлаков Михаил Борисович. По имеющейся информации, артист угрожал все взорвать из-за того, что банк прекратил выплату пособий и ему нечем теперь платить за кредит», — рассказал источник.

Он отметил, что проводится проверка информации, поступившей от службы безопасности банка, и актер будет допрошен.
При этом ранее стало известно о том, что Михаил Бурлаков под давлением брата был вынужден продать свою часть квартиры в Москве и переехать в Чехов.
«Рамблер» писал, что ранее заслуженная артистка России Валентина Савельева обратилась в полицию, заявив, что представившиеся банковскими работниками мошенники сняли с ее карты почти два миллиона рублей.
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Происшествия , Михаил Бурлаков , Валентина Савельева , МВД , Комсомольская правда
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