Звезда «Штрафбата» пригрозил взорвать банк 

Актер Михаил Бурлаков, сыгравший в «Штрафбате» прошлой ночью позвонил в один из крупнейших банков и пригрозил «все взорвать» из-за невыплаты пособия. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Комсомольская правда».
«В отдел полиции поступила информация о звонке с угрозами взрыва банка. Звонивший установлен как 65-летний актер Бурлаков Михаил Борисович. По имеющейся информации, артист угрожал все взорвать из-за того, что банк прекратил выплату пособий и ему нечем теперь платить за кредит», — рассказал источник.
Он отметил, что проводится проверка информации, поступившей от службы безопасности банка, и актер будет допрошен.
При этом ранее стало известно о том, что Михаил Бурлаков под давлением брата был вынужден продать свою часть квартиры в Москве и переехать в Чехов.
«Рамблер» писал, что ранее заслуженная артистка России Валентина Савельева обратилась в полицию, заявив, что представившиеся банковскими работниками мошенники сняли с ее карты почти два миллиона рублей.