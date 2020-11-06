Звезда «Штрафбата» пригрозил взорвать банк 

«В отдел полиции поступила информация о звонке с угрозами взрыва банка. Звонивший установлен как 65-летний актер Бурлаков Михаил Борисович. По имеющейся информации, артист угрожал все взорвать из-за того, что банк прекратил выплату пособий и ему нечем теперь платить за кредит», — рассказал источник.

Он отметил, что проводится проверка информации, поступившей от службы безопасности банка, и актер будет допрошен.

При этом ранее стало известно о том, что Михаил Бурлаков под давлением брата был вынужден продать свою часть квартиры в Москве и переехать в Чехов.