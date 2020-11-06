Расчлененные тела детей нашли в контейнерах для кур 

В историческом центре Мехико полицейские обнаружили останки расчлененных тел двух подростков. Об этом сообщает El Universal.

Ранним утром 31 октября двое полицейских заметили на пустой улице человека, который, по их словам, заметно нервничал. Он уронил два пластиковых контейнера, которые торговцы домашней птицей используют для хранения кур. Когда офицеры подошли к нему, чтобы помочь с грузом, они увидели в ящиках три черных полиэтиленовых мешка.

Один из пакетов порвался, и полицейские разглядели в нем «очень белое мясо», похожее на части человеческих тел — руку, плечо и ухо. 39-летний мужчина, представившийся Эдгаром, утверждает, что не знал о содержимом мешка, а за его утилизацию заплатила третья сторона.

За несколько дней до инцидента сообщалось о пропаже подростков 12 и 14 лет. Детей в последний раз видели 27 октября.