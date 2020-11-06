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Названа вероятная причина смерти бизнесмена Коропова 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Названа вероятная причина смерти бизнесмена Коропова
Фото: РИА Новости
Бизнесмен и сооснователь университета Skillbox Игорь Коропов, которого нашли в Черном море в пятницу, по предварительным данным, упал в воду с пирса по неосторожности, сообщил источник в экстренных службах Краснодарского края.

«Он [Коропов] упал в воду по неосторожности, скорее всего», — сказал собеседник ТАСС.

Проверка обстоятельств произошедшего продолжается, подчеркнул источник.
Следственное управление по Краснодарскому краю сообщило, что тело мужчины, найденное в зоне поисков Коропова, не имеет признаков насильственной смерти, передает РИА «Новости».

«В настоящее время тело погибшего доставлено на сушу, на месте работает следователь территориального следственного отдела СКР по краю. Продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в ведомстве.

Напомним, инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Мария Лебедь сообщала, что сооснователь платформы Skillbox Игорь Коропов, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, найден погибшим.
Коропов в ночь на 1 ноября вышел из отеля и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение было неизвестно.
В 2020 году Коропов стал победителем рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в категории «Предприниматели».
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Forbes , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край
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