Названа вероятная причина смерти бизнесмена Коропова 

«В настоящее время тело погибшего доставлено на сушу, на месте работает следователь территориального следственного отдела СКР по краю. Продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в ведомстве.