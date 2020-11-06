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Экс-сенатор и отставной генерал полиции подрались 

Артём Кульша 35 минут назад
Экс-сенатор и отставной генерал полиции подрались
Фото: ТАСС
Бывший сенатор Михаил Капура и генерал-майор полиции в отставке Константин Пирцхалава подрались. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Несколько недель назад Капура обратился за медицинской помощью в больницу в деревне Раздоры Московской области. Врачи сообщили об этом в полицию. Ее сотрудники провели опрос экс-сенатора. Тот рассказал им, что на него напал его давний знакомый Пирцхалава. Также отставной генерал сильно повредил автомобиль Капуры.
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По данным «Базы», таким образом Пирцхалава пытался отомстить бывшему члену Совета Федерации за причастность к его, Пирцхалавы, увольнении из органов внутренних дел. Полицейские инициировали проведение проверки в отношении бывшего коллеги. Тем временем тот написал встречное заявление об избиении со стороны Капуры.

«В итоге полиция покопалась во всем этом, вздрогнула и вынесла отказ в возбуждении уголовного дела», — сообщает «База».

59-летний Капура, как сообщал «Рамблер», — доктор юридических наук, Заслуженный юрист России и сенатор от Калмыкии в 2005-2010 годах. Пирцхалава в разное время работал в прокуратуре Грузинской ССР, избирался депутатом Верховного совета Грузинской ССР, служил в Федеральной службе налоговой полиции России, департаменте экономической безопасности МВД и был представителем МВД в Швейцарии и Лихтенштейне. В 2016 году он был награжден орденом Дружбы за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей и медалью ордена Славы и чести первой степени за укрепление дружбы между народами.
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Происшествия , Михаил Капура , МВД
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