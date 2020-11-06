Экс-сенатор и отставной генерал полиции подрались 

Бывший сенатор Михаил Капура и генерал-майор полиции в отставке Константин Пирцхалава подрались. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

Несколько недель назад Капура обратился за медицинской помощью в больницу в деревне Раздоры Московской области . Врачи сообщили об этом в полицию. Ее сотрудники провели опрос экс-сенатора. Тот рассказал им, что на него напал его давний знакомый Пирцхалава. Также отставной генерал сильно повредил автомобиль Капуры.

По данным «Базы», таким образом Пирцхалава пытался отомстить бывшему члену Совета Федерации за причастность к его, Пирцхалавы, увольнении из органов внутренних дел . Полицейские инициировали проведение проверки в отношении бывшего коллеги. Тем временем тот написал встречное заявление об избиении со стороны Капуры.

«В итоге полиция покопалась во всем этом, вздрогнула и вынесла отказ в возбуждении уголовного дела», — сообщает «База».

59-летний Капура, как сообщал «Рамблер», — доктор юридических наук, Заслуженный юрист России и сенатор от Калмыкии в 2005-2010 годах. Пирцхалава в разное время работал в прокуратуре Грузинской ССР, избирался депутатом Верховного совета Грузинской ССР, служил в Федеральной службе налоговой полиции России, департаменте экономической безопасности МВД и был представителем МВД в Швейцарии и Лихтенштейне. В 2016 году он был награжден орденом Дружбы за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей и медалью ордена Славы и чести первой степени за укрепление дружбы между народами.