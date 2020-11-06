Решена судьба захватчика офиса Альфа-банка в Москве

Московский суд решил направить на принудительное лечение в психлечебницу мужчину, захватившего в мае заложников в столичном банке, сообщается на сайте СК РФ.
Днем 23 мая мужчина зашел в отделение Альфа-банка по улице Земляной Вал в Москве. В зоне ожидания он сообщил присутствующим о минировании помещения и захвате заложников, продемонстрировал устройство с кнопкой активации и стал выдвигать разные требования. Сотрудникам банка удалось сообщить о случившемся правоохранителям. В ходе спецоперации мужчину задержали, все заложники были освобождены.
В ходе следствия была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, мужчину признали нуждающимся в принудительном лечении.
"Доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Алексея Барышникова. Он совершил запрещенное уголовным законом деяние… "захват заложников"… Судом принято решение о применении к Барышникову принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь", — говорится в сообщении СК.