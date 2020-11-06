Массовая гибель детей под Смоленском

Накануне, как сообщал «Рамблер», в городе Каргат Новосибирской области в пожаре погибли пять человек, трое из которых – дети. Огонь вспыхнул в частном доме, где проживала неблагополучная семья. После того, как возгорание удалось потушить, на пепелище спасатели обнаружили тела пятерых погибших: самому младшему ребенку было 2 года, старшему – 12 лет. В трагедии также скончался глава семьи и еще один мужчина, личность которого в настоящий момент устанавливается. Также было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».