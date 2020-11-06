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Массовая гибель детей под Смоленском

Павел Тиунов
7 часов назад
В частном доме под Смоленском в пожаре погибли семь человек, пять из которых дети, сообщает ТАСС. Из всей большой семьи спасся только ее глава – 27-летний мужчина. Он госпитализирован с ожогами.
Массовая гибель детей под Смоленском
Фото: МЧСМЧС
Трагедия произошла в ночь на 6 ноября в городе Ельня Смоленской области. Около 00:30 по московскому времени на пульт дежурного пожарной службы поступило сообщение о возгорании в частном доме. После того, как огонь удалось потушить, внутри сгоревшего здания спасатели обнаружили тела семерых человек, пятеро из которых – дети.
По данным Telegram-канала Mash, самым младшим из погибших, близнецам был всего год от роду, самому старшему ребенку – 11 лет. Глава семьи – 27-летний Михаил Калабух остался жив. В пожаре также погибли его жена Ульяна и теща Оксана Шибанова. Сам Калабух был госпитализирован с ожогами спины.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - цитирует ТАСС слова из пресс-релиза регионального следственного управления СК РФ.
Известно, что на учете в органах опеки и отделе по делам несовершеннолетних семья не состояла. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.
Накануне, как сообщал «Рамблер», в городе Каргат Новосибирской области в пожаре погибли пять человек, трое из которых – дети. Огонь вспыхнул в частном доме, где проживала неблагополучная семья. После того, как возгорание удалось потушить, на пепелище спасатели обнаружили тела пятерых погибших: самому младшему ребенку было 2 года, старшему – 12 лет. В трагедии также скончался глава семьи и еще один мужчина, личность которого в настоящий момент устанавливается. Также было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,Смоленская Область,Смоленск,Ельня,
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