Пьяные москвички раздели женатого курьера

Пьяные москвички заставили раздеться курьера из доставки еды. Девушки снимали происходящее на видео, опубликовали ролик в Сети и столкнулись с обвинениями в харассменте.

Как пишет «Московский комсомолец», видео было опубликовано 29 октября. В описании к ролику, на котором девушки в купальниках стаскивают одежду с молодого человека, говорится:

«Такой милый мальчик-курьер. Такой скромняшка. Мы с девчонками и не удержались. Теперь так стыдно».

Ролик стал распространяться в Сети, девушки столкнулись с волной осуждения.

«Как интересно, а будь на месте курьера девушка и раздевали бы ее два мужика – это было бы нормально?» - писали в комментариях.

Несмотря на негативные комментарии, автор не удаляет ролик со своей страницы в соцсети. По ее словам, «убрать – все равно, что признать себя виноватыми».

«Еще подумают, что мы правда к курьеру сексуально домогались! Пусть люди видят, что это шутка была, пусть и нетрезвая. И парень с нами мирно беседует», - заявила девушка.

Она заверила, что курьер не имеет к ним претензий и даже поблагодарил ее в личке за то, что после инцидента руководство отправило его с женой в путешествие в Крым.

«Довольный, как слон! Надо же, женат оказался! А смущался как девственник!» - сообщила автор видео.