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"Женат оказался!": пьяные москвички раздели курьера

Вероника Полынина
50 минут назад
Пьяные москвички заставили раздеться курьера из доставки еды. Девушки снимали происходящее на видео, опубликовали ролик в Сети и столкнулись с обвинениями в харассменте.
Пьяные москвички раздели женатого курьера
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как пишет «Московский комсомолец», видео было опубликовано 29 октября. В описании к ролику, на котором девушки в купальниках стаскивают одежду с молодого человека, говорится:
«Такой милый мальчик-курьер. Такой скромняшка. Мы с девчонками и не удержались. Теперь так стыдно».
Ролик стал распространяться в Сети, девушки столкнулись с волной осуждения.
«Как интересно, а будь на месте курьера девушка и раздевали бы ее два мужика – это было бы нормально?» - писали в комментариях.
Несмотря на негативные комментарии, автор не удаляет ролик со своей страницы в соцсети. По ее словам, «убрать – все равно, что признать себя виноватыми».
«Еще подумают, что мы правда к курьеру сексуально домогались! Пусть люди видят, что это шутка была, пусть и нетрезвая. И парень с нами мирно беседует», - заявила девушка.
Она заверила, что курьер не имеет к ним претензий и даже поблагодарил ее в личке за то, что после инцидента руководство отправило его с женой в путешествие в Крым.
«Довольный, как слон! Надо же, женат оказался! А смущался как девственник!» - сообщила автор видео.
Ранее «Рамблер» писал, что жители московского района Хамовники объявили войну складу доставки, заподозрив работников в террористической деятельности. Инициативная группа жителей ворвалась на склад, угрожала охране и вызвала полиции. Следов террористов обнаружено не было.
Происшествия,Московский комсомолец,
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