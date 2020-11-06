Главу омского Минздрава уволили после скандала

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Основанием стал скандал в Омске 27 октября, когда двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус в течение десяти часов не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах. Медики заявили, что возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пожилых пациентов, пишет ТАСС

Губернатору пришлось вмешаться в ситуацию. При этом Буркову пришлось отказаться от собственной реабилитации после заболевания коронавирусом.