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Главу омского Минздрава отправили в отставку после скандала 

BFM.RU и ещё 7 9 минут назад
Главу омского Минздрава уволили после скандала
Фото: ТАСС
Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову.
Основанием стал скандал в Омске 27 октября, когда двух тяжелобольных с подозрением на коронавирус в течение десяти часов не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах. Медики заявили, что возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пожилых пациентов, пишетТАСС.
Губернатору пришлось вмешаться в ситуацию. При этом Буркову пришлось отказаться от собственной реабилитации после заболевания коронавирусом.
Глава региона назвал инцидент с задержкой госпитализации больных преступной халатностью, причиной которого стал системный сбой в Минздраве, и пообещал принять по итогам расследования кадровые решения. По его словам, главная задача властей области — «сделать все, чтобы такие инциденты больше не повторялись».
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Комментарии
Происшествия , Общество , Александр Бурков , Ирина Солдатова , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Омск , Омская Область
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