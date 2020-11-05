В летевшем в Москву самолете умер ребенок

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На борту самолета, летевшего из Махачкалы Москву , умер младенец. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным следствия, ребенок 2019 года рождения летел в Москву вместе с родителями в сопровождении медицинского работника.

Как сообщили источники газеты «КП — Северный Кавказ», умерший 11-месячный ребенок был тяжело болен. Его транспортировали из Дагестана для дальнейшей госпитализации в одну из больниц Москвы, но он не смог пережить перелета. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

По факту произошедшего на борту проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств случившегося.