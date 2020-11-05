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11-месячный младенец умер на борту летевшего в Москву самолета 

Lenta.ru и ещё 1 34 минуты назад
В летевшем в Москву самолете умер ребенок
Фото: РИА Новости
На борту самолета, летевшего из Махачкалы в Москву, умер младенец. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
По данным следствия, ребенок 2019 года рождения летел в Москву вместе с родителями в сопровождении медицинского работника.
Как сообщили источники газеты «КП — Северный Кавказ», умерший 11-месячный ребенок был тяжело болен. Его транспортировали из Дагестана для дальнейшей госпитализации в одну из больниц Москвы, но он не смог пережить перелета. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.
По факту произошедшего на борту проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств случившегося.
В сентябре на борту российского пассажирского самолета умерла четырехмесячная девочка. Происшествие случилось на воздушном судне, следовавшем из Абакана в Москву. Экипаж лайнера подал сигнал о том, что младенцу стало плохо во время полета, и совершил экстренную посадку в Перми.
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Происшествия , Абакан , Махачкала , Москва , Республика Дагестан , Республика Хакасия
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