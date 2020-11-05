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Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В одном из медицинских учреждений города Вологды пациенты лежат в коридоре, причем некоторые их них вместо кроватей расположились на скамейках и полу. Фото опубликовал очевидец происходящего в госпитале.
В Министерстве здравоохранения Вологодской области объяснили ситуацию тем, что пациенты сами покинули палату, которая была переоборудована из процедурного кабинета.

«По информации администрации горбольницы № 1, несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу», — сообщили в пресс-службе администрации Вологодской области.

Происшествия , Видео , Общество , Минздрав РФ
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