Ещё
Далее:
Читайте также:
Скандал, изменивший мир
Скандал, изменивший мир Дело Вайнштейна ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Жительница Москвы заказала убийство отца из-за жилья 

News.ru и ещё 8 13 минут назад
Москвичка заказала убийство отца
Фото: ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнюю жительницу Москвы, которая заказала убийство собственного отца, не поделив с ним квартиру.
За совершение преступления женщина была готова заплатить полтора миллиона рублей. Пока она искала исполнителя, о её планах стало известно полиции. Сотрудники правоохранительных органов отслеживали встречи и переговоры женщины с людьми, которые выступали в роли наёмных убийц.
Они также предупредили отца женщины о готовящемся преступлении, а затем инсценировали его смерть. После того, как заказчица передала «исполнителям» часть средств за убийство, её задержали.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по найму (ч.1 ст.30, ч.ч.4,5 ст.33, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ). Ей предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу, сообщается на сайте главка СКР по Московской области.
Ранее NEWS.ru писал об убийстве депутат горсовета Выборга Александра Петрова. По версии следствия, оно является заказным. Один из офицеров МВД в отставке предположил, что парламентария могли убить из мести.
Видео дня. В СИЗО подменили арестанта за карточный долг
News.ru: последние новости
На борту рейса «Махачкала-Москва» умер младенец На борту рейса «Махачкала-Москва» умер младенец Работники мэрии Новокузнецка массово заболели коронавирусом Работники мэрии Новокузнецка массово заболели коронавирусом В Калмыкии мужчина посадил на цепь соседского ребёнка В Калмыкии мужчина посадил на цепь соседского ребёнка
Комментарии 2
Происшествия , Александра Петрова , МВД , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
00:46
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
Армия Войска
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
00:17
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
Происшествия
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
01:12
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
Происшествия Общество
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
00:07
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
00:43
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
00:25
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
Происшествия Криминал
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
00:09
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
В мире Происшествия
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
00:33
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
В мире Общество
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
02:19
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
Происшествия
Появилось видео протаранившего университет автобуса
00:15
Появилось видео протаранившего университет автобуса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение