Москвичка заказала убийство отца

Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнюю жительницу Москвы , которая заказала убийство собственного отца, не поделив с ним квартиру.

За совершение преступления женщина была готова заплатить полтора миллиона рублей. Пока она искала исполнителя, о её планах стало известно полиции. Сотрудники правоохранительных органов отслеживали встречи и переговоры женщины с людьми, которые выступали в роли наёмных убийц.

Они также предупредили отца женщины о готовящемся преступлении, а затем инсценировали его смерть. После того, как заказчица передала «исполнителям» часть средств за убийство, её задержали.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по найму (ч.1 ст.30, ч.ч.4,5 ст.33, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ). Ей предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу, сообщается на сайте главка СКР по Московской области.