Антимасочник укусил полицейского в Москве 

Как стало известно, мужчина, отказавшийся пользоваться медицинской маской в одном из магазинов Москвы, укусил за конечность сотрудника полиции.
В российской столице в среду, 4 ноября, около 16:30 по местному времени, в одном из магазинов на улице Покрышкина произошел инцидент. Посетитель, 27-летний мужчина, зашел в торговое помещение и не надел медицинскую маску. Просьба воспользоваться средством индивидуальной защиты осталась без внимания.
Сотрудники магазина вызвали на место правоохранителей ОМВД по району Тропарево-Никулино. Прибыв, они предложили антимасочнику проехать с ними, что вызвало агрессивную реакцию у москвича: он начал высказывать угрозы в адрес младшего лейтенанта, а чуть позже прокусил ему палец на руке, затем он пнул по полицейскому автомобилю.
В результате дебошир понесет ответственность за сопротивление стражам порядка, сообщает mk.ru.
Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о сестрах из Америки, напавших с ножом на охранника магазина из-за его замечания об отсутствии у них масок. А в Московской области пассажирка автобуса устроила скандал в связи с тем, что ребенок в салоне транспорта был без маски.