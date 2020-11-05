Антимасочник укусил полицейского в Москве 

Как стало известно, мужчина, отказавшийся пользоваться медицинской маской в одном из магазинов Москвы , укусил за конечность сотрудника полиции.

В российской столице в среду, 4 ноября, около 16:30 по местному времени, в одном из магазинов на улице Покрышкина произошел инцидент. Посетитель, 27-летний мужчина, зашел в торговое помещение и не надел медицинскую маску. Просьба воспользоваться средством индивидуальной защиты осталась без внимания.

Сотрудники магазина вызвали на место правоохранителей ОМВД по району Тропарево-Никулино. Прибыв, они предложили антимасочнику проехать с ними, что вызвало агрессивную реакцию у москвича: он начал высказывать угрозы в адрес младшего лейтенанта, а чуть позже прокусил ему палец на руке, затем он пнул по полицейскому автомобилю.

В результате дебошир понесет ответственность за сопротивление стражам порядка, сообщает mk.ru.