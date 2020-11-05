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Самолет «Уральских авиалиний» потерял трап в аэропорту 

Ura.Ru 1 час назад
Самолет «Уральских авиалиний» потерял трап в аэропорту
Фото: ТАСС
Пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» потерял спасательный трап при взлете из аэропорта Красноярска. Потерянное снаряжение в воздушной гавани заметили сразу, а экипаж узнал о пропаже только после посадки в Екатеринбурге.
Инцидент с аэробусом «Уральских авиалиний» произошел 31 октября, но известно о нем стало только сейчас, сообщает РЕН ТВ. Из аэропорта Красноярска в Екатеринбург самолет вылетел без пассажиров. Уже после приземления механики выяснили, что у лайнера отвалилась дверца люка, в котором находился спасательный трап — самого оборудования они не нашли.
Между тем свернутый трап был найден на взлетной полосе в Красноярске практически сразу после вылета оттуда аэробуса «Уральских авиалиний». В авиакомпании инцидент пока не прокомментировали.
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Происшествия , Уральские авиалинии , РЕН ТВ , Екатеринбург , Красноярск , Красноярский Край , Свердловская Область
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