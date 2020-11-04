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Жителя Истры заподозрили в надругательстве над двумя девочками 

РИА Новости 1 час назад
«Заманил и увез девочек в неизвестном направлении»
Фото: РИА Новости
Следователи задержали жителя Истры, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек; по данным следствия, он заманил с детской площадки детей в автомобиль, увез их и после надругался над ними, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, 4 ноября 2020 года около 18 часов вечера на детской площадке, расположенной в одном из поселков городского округа Истра, мужчина подошел к двум девочкам семи и девяти лет. Под надуманным предлогом он заманил их к себе в автомобиль и увез в неизвестном направлении. В салоне машины подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности", — сообщила Врадий.

Также она отметила, что на месте преступления мужчина был задержан сотрудниками ППС ОМВД по Истре. В настоящее время с подозреваемым работают следователи.
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Задержанным оказался 34-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

"Главное следственное управление обращается ко всем родителям, а также взрослым, несущим ответственность за детей, и напоминает о недопустимости оставления малолетних одних без присмотра. С детьми необходимо вести разъяснительные беседы, чтобы они были осторожны с незнакомыми, не доверялись им и никуда не следовали за ними", — добавила Врадий.

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Происшествия , Ольга Врадий , СКР , РИА Новости
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