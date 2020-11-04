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По делу о теракте в Вене задержали россиян 

Lenta.ru 33 минуты назад
По делу о теракте в Вене задержали россиян
Фото: РИА Новости
По делу о теракте в Вене задержали 14 человек. Среди них граждане Бангладеш, Северной Македонии, Турции, Австрии и России, пишет ТАСС.

«Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве», — сообщил начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября: первые выстрелы раздались около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. Позднее стало известно, что силовикам удалось застрелить одного из нападавших, других разыскивают.
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Жертвами теракта стали четыре человека. Венский террорист действовал в одиночку. По данным СМИ, ликвидированный злоумышленник — 20-летнийуроженецВены Куртин С.
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Происшествия , В мире , ИТАР-ТАСС , Австрия , Бангладеш , Вена , Македония , Турция
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