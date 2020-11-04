Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Взрыв произошёл в доме на юге Москвы

News.ru
37 минут назад
В одной из квартир в доме на юге столицы произошёл взрыв. В результате ЧП пострадал один человек.
Взрыв произошёл в доме на юге Москвы
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Инцидент произошёл в доме 3, корпус 1, по улице Газопровод, передаёт телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В МЧС журналистам рассказали, что причиной стало попадание масла на электроприбор. Пожара в результате не произошло.
В квартире жилого дома происходил процесс приготовления пищи. Готовили в электроприборе — скороварке или фритюрнице — с использованием масла. Произошла вспышка этого самого масла, к возгоранию в квартире это не привело, — поделились в ведомстве.
Там подтвердили, что один человек получил травмы.
Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли и девять получили травмы в результате взрыва на газораспределительной станции под Харьковом.
Происшествия,МЧС,МВД,Москва,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители