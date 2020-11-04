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Танкер с российскими моряками на борту подвергся нападению пиратов 

News.ru и ещё 6 7 часов назад
Пираты напали на танкер с россиянами
Фото: Manuel Constantin/marinetraffic.com
Танкер NAFELI II, в состав экипажа которого входят россияне, был атакован пиратами в Гвинейском заливе.
Инцидент произошёл примерно в 170 километрах от берегов Нигерии. Судно шло под флагом Панамы. На его борту также находятся граждане Грузии и Украины.
О нападении сообщила компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности. По её сведениям, в настоящее время моряки находятся в безопасности, поскольку злоумышленник уже покинули танкер.
Ранее NEWS.ru писал, что в мае трое российских моряков попали в плен к нигерийским пиратам. Пять месяцев они находились в палаточном лагере на берегу Атлантического океана, где над ними издевались и угрожали убить. Россияне были освобождены благодаря предпринимателю Олегу Дерипаске, который заплатил за них выкуп.
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Происшествия , Олег Дерипаска , Грузия , Нигерия , Панама
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