Пираты напали на танкер с россиянами

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Танкер NAFELI II, в состав экипажа которого входят россияне, был атакован пиратами в Гвинейском заливе.

Украины. Инцидент произошёл примерно в 170 километрах от берегов Нигерии . Судно шло под флагом Панамы . На его борту также находятся граждане Грузии

О нападении сообщила компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности. По её сведениям, в настоящее время моряки находятся в безопасности, поскольку злоумышленник уже покинули танкер.