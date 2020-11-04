Участниц группы Pussy Riot задержали в Москве 

Полицейские задержали в Москве двух участниц панк-группы Pussy Riot Маргариту Флорес и Марию Алёхину.
Я сейчас направляюсь в отдел полиции, чтобы выяснить, с чем связано это задержание, — сообщил ТАСС адвокат девушек Дмитрий Захватов.
Он добавил, что ему пока неизвестны причины задержания.
Участниц группы Pussy Riot регулярно задерживают после проведения акций. Так, утром 7 октября участники Pussy Riot провели акцию против гомофобии и вывесили радужные флаги в Москве на зданиях Федеральной службы безопасности, администрации президента, Верховного суда, ОВД «Басманный» и Министерства культуры РФ. Они приурочили акцию ко дню рождения президента РФ Владимира Путина, назвав флаги ЛГБТ символом «недостающих любви и свободы», писал NEWS.ru.