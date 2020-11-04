Дом российской многодетной семьи распилили

К дому многодетного отца в российском поселке Карачиха (Ярославская область) без разрешения пристроили 10-метровый офисный центр. Владельцы объекта, с которым в том числе связан районный депутат, угрожают выгнать семью на улицу, несмотря на то что суд встал на ее сторону. Об этом пишет 76.RU.

Фото: ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ / YouTube ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ / YouTube

Денис Рощин проживает в доме на Школьной улице с сыном и дочерью (у каждого по 1/3 недвижимости в собственности), а самый младший ребенок здесь только зарегистрирован. Изначально здание строилось на две семьи, между которыми был договор: если половина дома освобождается, то соседи Дениса его об этом предупреждают и он выкупает часть. Но однажды мужчина вернулся из командировки и увидел, что на участке вырыт огромный котлован, а дом без какого-либо согласования распилен.

«Строители всю крышу мне изломали, фундамент треснул, дом начал садиться, стены, потолок — все в трещинах», — пожаловался Денис.

Из-за поврежденной капитальной стены в здании стало очень холодно. По документам на участке разрешена только жилая застройка, и непонятно, на каком основании на территории начали возводить большой каменный офис площадью 400 квадратных метров от компании «Экогород». Его владельцы заявили Рощину «Не нравится — подавай в суд», а местные чиновники лишь разводили руками.

Районный, апелляционный и кассационный суды встали на сторону семьи, но угрозы не прекратились. Как утверждает Денис, дом угрожали поджечь, а потом попытались давить через детей, обещая выделить однокомнатную квартиру.

«Мне тогда сказали, что их [детей] доли выкупят, снесут что могут, а я буду со своей долей тут сидеть на грядках. Хотели силком меня взять — не получилось. Грозят давить административными и депутатскими полномочиями», — рассказал многодетный отец.

Рощин судился с директором «Экогорода» Василием Теленковым, чья компания управляет жилым фондом. Учредителем организации, как пишет издание, является Ольга Победоносцева — член градостроительной комиссии Ярославского муниципального района. «Экогород» входит в группу компаний «Новый дом», гендиректором которой, по данным 76.RU, значится Алексей Победоносцев.