«Совершить такое зверство мог только Цапок»

Десять лет назад, 4 ноября 2010 года, в краснодарской станице Кущевской произошло одно из самых страшных преступлений в истории современной России . Участники банды Сергея Цапка устроили жестокую расправу в доме фермера Сервера Аметова: ее жертвами стали восемь взрослых и четверо детей. В ходе расследования выяснилось, что группировка держала в страхе всю станицу более десяти лет, а власть ее главаря Цапка в Кущевской была практически безграничной. Но расправа над семьей Аметова заставила говорить о Цапковской ОПГ всю Россию — и группировку разгромили силовики. Как живет станица Кущевская спустя десять лет после задержания самой кровавой банды Кубани, выясняла «Лента.ру»

Фото: Информационное агентство «Живая Кубань» Информационное агентство «Живая Кубань»

«Провернули все минут за десять»

4 ноября 2010 года бандиты во главе с Сергеем Цапком вошли в дом Сервера Аметова на Зеленой улице. День был выбран не случайно: в то время у Аметова — уважаемого на Кубани фермера — гостил его друг, ростовский бизнесмен Владимир Мироненко , вместе с женой, дочерьми, тещей и тестем. Пригласил Аметов и соседей.

Мы знали, что в гости к Серверу Аметову приедет директор агрофирмы из Ростова Владимир Мироненко с семьей, поэтому подождали, когда все выпьют и расслабятся. За ними мы следили в бинокль из припаркованной на соседнем участке машины

Сергей Цапок

главарь Цапковской ОПГ — в признании следователям

Бандиты дождались, пока главы семейств отправятся в баню, чтобы сыграть партию в бильярд. Часть «цапков» ворвались в баню, другие проникли в дом с женщинами и детьми. Началась резня — бандиты не щадили никого. Двух дочерей Мироненко вместе с женой Аметова головорезы затолкали в ванную, чтобы их предсмертные крики не слышали соседи.

По словам Сергея Цапка, фермер Аметов мешал ему вести бизнес и подрывал авторитет. Поэтому главарь ОПГ хотел, чтобы Аметов «мучился сам и видел, как мучаются его близкие».

Мы выволокли [Аметова] в зал — он еще дышал, и на его глазах расправились с остальными. Потом бросили тела в одну кучу, а сверху, на гору трупов, положили девятимесячную Амиру — внучку Аметова. Она живая была, плакала. Тела облили бензином и подожгли. Посмотрели на часы и удивились — провернули все минут за десять

Сергей Цапок

главарь Цапковской ОПГ — в признании следователям

Страшное преступление прогремело на всю страну благодаря случаю: в Кущевской в то время оказалась съемочная группа одного из федеральных телеканалов. Изначально правоохранительные органы озвучили версию, согласно которой в доме Аметовых произошел взрыв газа, а затем начался пожар, от которого все погибли.

Но вскоре выяснилось: у всех погибших, включая женщин и детей, были множественные колото-резаные раны — это вызвало огромный общественный резонанс. СМИ узнали, что банда Сергея Цапка действовала в Кущевской с начала 90-х годов. Главарь стремился стать хозяином станицы, а несогласных ждало насилие и убийство.

Семья Аметовых и ее гости были далеко не первыми жертвами «цапков», но на Зеленой улице бандиты превзошли в кровожадности сами себя. Вскоре лидеры ОПГ — Сергей Цапок, Владимир Алексеев Игорь Черных — были приговорены к пожизненному заключению. Рядовые бандиты получили большие сроки — вплоть до 20 лет колонии.

За решеткой оказалась и мать главаря Цапковской ОПГ: Надежду Цапок признали виновной в мошенничестве.

Между тем на протяжении следствия несколько участников группировки скончались в СИЗО при загадочных обстоятельствах. Уже после оглашения приговора, в ночь на 7 июля 2014 года, в медчасти краснодарского изолятора неожиданно скончался главарь Сергей Цапок.

Официальной причиной смерти стала закупорка легочной артерии после отрыва тромба. В том же СИЗО за два дня до смерти Цапка совершил самоубийство и один из его ближайших приближенных Игорь Черных . Снова о «цапках» заговорили осенью 2018 года: Надежда Цапок освободилась из колонии по УДО.

А в ноябре 2018-го разразился громкий скандал: в сети появились снимки из Амурской колонии, на которых запечатлен Вячеслав Цеповяз — один из главных подельников Сергея Цапка

На снимках из колонии Цеповяз позировал то с крабами в соевом соусе, то в арестантской форме и с шашлыком, то с мобильным телефоном. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска , а затем — в другую колонию. С тех пор о «цапках» ничего не слышно — но в станице Кущевской о них помнят очень хорошо.

«У Цапка была армия беспредельщиков»

О том, что было при «цапках», в Кущевской вспоминать не любят. У большинства жителей станицы вопросы о тех временах вызывают раздражение — мол, было и прошло, зачем ворошить? Бандиты оставили после себя бесчисленные травмы и обиды. А многие их жертвы так и не смогли вернуть отобранные «цапками» имущество и бизнес.

В сентябре 2003 года, за семь лет до бойни в доме фермера Аметова, возле своего дома на улице Зеленой был убит фермер и крупнейший предприниматель района Валерий Богачев. Вместе с ним в автомобиле в момент нападения находился и его сын Роман — киллеры расстреляли их по приказу Сергея Цапка.

По официальной версии правоохранительных органов, это случилось якобы из мести бизнесмену — Сергей Цапок подозревал, что Валерий Богачев может быть причастен к смерти его брата Николая. Между тем Ольга Богачева , в один день потерявшая мужа и сына, в беседе с «Лентой.ру» вспоминает, что расследованием дела занимались очень неохотно.

Вскоре после двойного убийства Ольга получила письмо из краевой прокуратуры : в нем женщину уведомили, что уголовное дело о расстреле ее мужа и сына «закрыто за недостаточностью улик». При этом, по словам Богачевой, правоохранительным органам было хорошо известно, из какого оружия расстреляли ее родных. А в самом деле были улики, которые могли бы вывести следователей на след заказчиков преступления.

У моего мужа никогда не было с Цапком прямого конфликта — тот просто всегда ненавидел Валерия, еще с юных лет. Причина простая — зависть и злоба. Мой муж хорошо окончил школу, затем институт. Он стал одним из первых состоятельных людей в станице, у него все получалось. Мы начали вести бизнес, когда только стали образовываться кооперативы

Ольга Богачева

вдова бизнесмена Валерия Богачева, убитого киллерами Цапковской ОПГ

Валерий Богачев начал свое дело с небольшой гаражной мастерской, но вскоре расширил ее, а затем открыл собственный магазин и ресторан. К нулевым у успешного бизнесмена Богачева появились собственные небольшие заводы — пивной и кирпичный. Он постоянно вкладывал полученную прибыль в предприятия, пробуя и интересуясь всем новым.

Со временем Богачевы даже приобрели вертолеты, чтобы с их помощью обрабатывать поля. Этот бизнес после окончания института должен был унаследовать Роман Богачев, сын бизнесмена.

Цапок требовал признания своей абсолютной власти — ведь у него была целая армия беспредельщиков, которые творили, что пожелают. Но мой муж его откровенно презирал: он был не из тех людей, кто мог склониться перед Цапком. Мой муж всегда был начеку. Тот, кто много лет занимается бизнесом, всегда у нас под прицелом. Но будешь бояться — работать не сможешь

Ольга Богачева

вдова бизнесмена Валерия Богачева, убитого киллерами Цапковской ОПГ

Но о готовящемся покушении Валерий Богачев не знал и спокойно готовился к свадьбе младшего сына. По словам Ольги, если бы супруг заподозрил неладное, то немедленно бы эвакуировал всех близких из станицы. Атака бандитов застала семью Богачевых врасплох.

«Для расследования нужны были 12 трупов»

По данным из открытых источников, Валерий Богачев входил в список, составленный Сергеем Цапком, — в нем были восемь богатых людей района. Его сын Роман, как позже пояснили на допросе участники группировки, в этом списке не числился, но стал случайной жертвой убийц, оказавшись в роковой день в автомобиле отца.

Сергей Цапок заявлял, что все люди из «списка обреченных» причастны к смерти его брата Николая , который принадлежал к криминальному миру и мечтал стать вором в законе. По некоторым данным, Николая Цапка должны были короновать, но за несколько дней до этого он погиб от пуль киллеров.

Впрочем, как сообщила «Ленте.ру» редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер, никаких подтверждений тому, что Николай Цапок мог стать вором в законе, на сегодняшний день нет.

Николай Цапок был блатным. И следствие изобразило все так, будто Сергей Цапок, убив моего мужа, мстил за Николая. Но на деле Николай Сергею был поперек горла и мешал его самовластию. Все, что хотел Сергей Цапок, — это весь бизнес моего мужа и сына. И он его получил. "Цапки" забрали столько, что их имущество делят до сих пор

Ольга Богачева

вдова бизнесмена Валерия Богачева, убитого киллерами Цапковской ОПГ

В беседе с «Лентой.ру» Ольга Богачева вспоминает, что на кладбище могила ее мужа и сына находится практически напротив могилы Николая Цапка. Однажды, когда Ольга украшала место упокоения своих родных цветами, она увидела стоявшего напротив Сергея Цапка, который пришел к брату. Их взгляды на миг встретились.

А спустя два дня Ольга узнала, что неизвестные разбили кувалдами памятник ее близким. Женщина была убеждена, что случившееся — дело рук «цапков». Ольга направилась в милицию, но там вдове осторожно посоветовали успокоиться, объяснив случившееся на кладбище происками неких станичных вандалов-наркоманов.

Гибели моих родных, уважаемого в станице бизнесмена Смольникова, стоявшего против "цапков", главы района Бориса Москвича, обещавшего дать бой бандитам, и многих других смертей для начала масштабного расследования почему-то оказалось недостаточно. Нужно было дождаться 12 трупов. И то хорошо, что тогда у нас случайно оказалось телевидение

Ольга Богачева

вдова бизнесмена Валерия Богачева, убитого киллерами Цапковской ОПГ

Как отмечает вдова Валерия Богачева, между убийством ее близких и бойней в доме фермера Аметова прошло семь лет. Ольга убеждена: к трагедии на Зеленой улице привело бездействие правоохранительных органов и нежелание местных властей видеть те ужасы, которые годами творились в Кущевской.

«За такое не может быть прощения»

В роковой день 4 ноября 2010 года Ольга Богачева тоже должна была оказаться в гостях у Сервера Аметова и его семьи. 48-летняя Галина Аметова звала Ольгу в гости, сообщив, что у них вместе с близкими будет бизнесмен Владимир Мироненко. Его хорошо знали и уважали в семье Богачевых.

Но Ольга понимала, что среди прочего ее вновь ждут разговоры о погибших муже и сыне, воспоминания и слезы. Она попросила понять ее и отказалась идти в гости к Аметовым. К тому моменту Ольга уже научилась жить со своей потерей и не хотела вновь переживать тяжелые воспоминания — но ее ждал новый страшный удар.

Богачева жила на той же Зеленой улице, что и Аметовы: она — в доме 6, а семья фермера — в доме 2. Когда в доме Аметовых произошло массовое убийство, никто из их соседей не мог поверить в случившееся. Между тем правоохранительные органы поспешили заявить, что в доме фермера взорвался газовый котел.

Какой котел — там люди с перерезанными горлами! Тогда спустить на тормозах уже было нельзя: весь район бы поднялся. Все же есть то, что за гранью добра и зла. Когда убили моего мужа и сына — да, это были мои дорогие и любимые, но мужчины. А у Аметовых детей заживо кидали в огонь! Это за гранью. За такое не может быть прощения

Ольга Богачева

вдова бизнесмена Валерия Богачева, убитого киллерами Цапковской ОПГ

Как вспоминает Алексей, житель станицы Кущевской, пожелавший сохранить анонимность, когда участников Цапковской ОПГ стали арестовывать одного за одним, нашлись «горячие головы», рвавшиеся мстить. В станице, по словам Алексея, каждому было за что посчитаться с «цапками», но в Кущевской решили, что, раз за дело взялась Москва, «будет суд, там разберутся».

Ну и как они разобрались? Все знали, что "цапков" крышевали в милиции, а ментам ничего толком не было. Надежда Цапок вышла по УДО и вполне хорошо себя чувствует. Все бандиты, кто много знал, внезапно покончили с собой. А сейчас подручные Сергея Цапка и его экс-партнеры судятся за земли. Да, главных посадили — но как? Вы Цеповяза с крабами видели?

Алексей

житель станицы Кущевской

«Я бы назвал Цапка словом "барин"»

Расследованием дела о массовом убийстве в станице Кущевской занималось Главное следственное управление Следственного комитета России ( ГСУ СКР ) по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Преступление было квалифицировано по пунктам «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

Одним из тех, кто в качестве следователя занимался уголовным делом в отношении участников Цапковской ОПГ, был Султан Оразаев — в настоящее время заместитель руководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Первое, что мы услышали, попав в Кущевку, — все жители, как один, утверждали: совершить подобное зверство мог только Сергей Цапок. Больше просто некому

Султан Оразаев

замруководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу

Документируя преступления банды и общаясь с местными жителями, следователи выяснили, что «цапки» к 2010 году стали одними из крупнейших землевладельцев не только в станице Кущевской, но и во всем Краснодарском крае. Деньги помогали им решать любые вопросы — от подкупа чиновников до покупки лояльности тех, кто хотел влиться в их ряды.

В станице с работой — беда, потому зачастую единственной дорогой в сладкую жизнь у станичников был Цапок. Я бы назвал его словом "барин". Если ходишь под ним, раболепствуешь и служишь, будут и деньги, и иномарка

Султан Оразаев

замруководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу

В процессе расследования была установлена причастность банды к большому количеству других преступлений — дела по ним были немедленно изъяты из производства местных правоохранительных органов. Оказалось, что ни в одном громком деле «цапки» никак не фигурировали, несмотря на все улики и показания свидетелей.

Одним из характерных, по словам Оразаева, является эпизод из 1998 года, когда Николай и Сергей Цапки вступили в конфликт с молодым человеком из соседней станицы.

Они поссорились на дискотеке — и оппонент побил братьев. После они выследили молодого человека, похитили его и забили до смерти железными прутьями

Как выяснили следователи, местные правоохранительные органы знали о конфликте, предшествовавшем убийству, — и Цапков подозревали. Но братья сумели уйти от обвинений при помощи купленных медицинских справок о том, что они якобы страдают психическими заболеваниями.

Я не хочу давать оценку работе местных правоохранительных органов, но если бы деятельность банды Сергея Цапка была своевременно приостановлена, если бы сотрудники сразу реагировали должным образом и четко исполняли свои должностные обязанности, массового убийства в Кущевке просто бы не произошло

Султан Оразаев

замруководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу

«Я плакала от страха и унижения»

По словам Сергея (имя изменено), жителя Кущевской, сегодня в станице стараются не вспоминать о временах «правления» Сергея Цапка и его банды. Для многих это до сих пор является незаживающей раной. Если фамилия Цапок в станице и произносится, то нарицательно и редко.

Вообще, станицу знают по двум моментам: Кущевской атаке — героическому эпизоду битвы за Кавказ времен Великой Отечественной войны — и банде Сергея Цапка. Первым гордятся и везде показывают, а второго как бы и не существовало. Но, как бы то ни было, наша молодежь выдохнула: теперь можно без страха гулять вечерами, учиться и развлекаться

Сергей

житель станицы Кущевской

Сегодня те времена, когда в кущевских школах и училищах молодая поросль Цапковской ОПГ устраивала поборы с учеников, стали в станице чем-то вроде страшных городских легенд. Молодые люди и девушки больше не боятся собираться вечерами у кафе и гуляют не оглядываясь.

Между тем, как вспоминает Ольга Богачева, еще десять лет назад с наступлением темноты в Кущевской воцарялась абсолютная тишина. Все (особенно девушки) старались не выходить на улицу, чтобы случайно не встретиться с мчащейся в ночи машиной, полной «братков» в прокуренном салоне. В те времена с беспределом можно было столкнуться где угодно.

Как вспоминает жительница станицы Кущевской Оксана (имя изменено), в банде Сергея Цапка были по-настоящему страшные люди. Среди них особенно выделялся Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел — местные жители поговаривали, что он спокойно мог забить прохожего бейсбольной битой прямо на улице.

Я работала в магазине — и однажды пьяный Вова Беспредел матом велел его обслужить. Я попыталась что-то ему возразить, но он распахнул куртку и показал пистолет. Его глаза были как точки. Я молча отдала ему то, что он требовал, а потом плакала в подсобке от страха, унижения и бессилия

Оксана

жительница станицы Кущевской

За то время, пока Сергей Цапок хозяйничал в Кущевской, частный бизнес в станице постоянно находился в угнетенном состоянии. Сегодня туда постепенно приходят сетевые магазины, а тот бизнес, что раньше был под контролем бандитов, до сих пор делят между собой новые игроки — но уже без стрельбы и насилия.

По словам независимого регионального журналиста Евгения Михайлова, сегодня криминогенная обстановка в станице Кущевской примерно соответствует средней по Краснодарскому краю

Вскоре после массового убийства в доме фермера Аметова были уволены руководители и часть рядовых сотрудников правоохранительных органов как станицы Кущевской, так и всего Краснодарского края. Однако, как говорит Михайлов , со временем большинство из них были восстановлены в должности.

Силовики пострадали не сильно, а "империю" Цапковской ОПГ делят до сих пор. Много активов осталось в руках бывших партнеров бандитов. Сегодня в схватку за наследие "цапков" включились очень многие компании — и конца этой борьбе пока не видно

Евгений Михайлов