Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Италии оправдали украинца, обвиняемого в убийстве журналиста 

Газета.Ru и ещё 4 8 часов назад
Обвиняемый в убийстве журналиста украинец оправдан в Италии
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"Виталия Маркива — оправдали! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор", — говорится в сообщении.

Маркива приговорили к 24 годам заключения в 2017 году. Считалось, что он убил журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Газета.Ru: последние новости
Еще 63 пациента с COVID-19 умерли в Москве Еще 63 пациента с COVID-19 умерли в Москве Канцлер: устроившие стрельбу в Вене профессионально подготовлены и хорошо вооружены Канцлер: устроившие стрельбу в Вене профессионально подготовлены и хорошо вооружены В центре Москвы на территории монастыря произошел пожар В центре Москвы на территории монастыря произошел пожар
Происшествия , Андреа Роккелли , Виталий Маркив , Андрей Миронов , Италия , Милан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
Политика
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
00:30
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
Происшествия В мире
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
Происшествия
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
00:42
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
Происшествия В мире
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение