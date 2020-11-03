Обвиняемый в убийстве журналиста украинец оправдан в Италии

Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.
"Виталия Маркива — оправдали! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор", — говорится в сообщении.
Маркива приговорили к 24 годам заключения в 2017 году. Считалось, что он убил журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова.