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Вора в законе Магало задержали на Украине 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Вора в законе Магало задержали на Украине
Фото: «Прайм Крайм»
На Украине задержан 46-летний гражданин Грузии Реваз Катамадзе, известный в криминальном мире как вор в законе Магало. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает «Интерфакс».
Авторитет был задержан 31 октября в Киевской области на территории загородного дома сотрудниками Национальной полиции Украины. Летом 2020 года Магало отказали в предоставлении украинского гражданства. Опасаясь депортации, вор в законе попытался скрыться и использовал разнообразные меры конспирации. В отношении Катамадзе составлен протокол о нарушении правил пребывания в стране.
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В настоящее время представитель криминалитета отправлен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области. Его ждет выдворение за пределы Украины. Ранее Магала и его сообщники были осуждены за разбойное нападение на семью предпринимателя из Киевской области.
Реваз Катамадзе стал вором в законе в 2000 году в возрасте 26 лет. На протяжении последних 20 лет он неоднократно задерживался за совершение различных преступлений на территории Украины.
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Происшествия , В мире , Интерфакс , Грузия
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