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Рюкзак пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox нашли в море 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Рюкзак пропавшего сооснователя Skillbox нашли в море
Фото: страница Игоря Коропова в соцсети
Рюкзак сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова нашли в море после пропажи мужчины в Сочи. Об этом сообщил РИА Новости представитель СУ СК по Краснодарскому краю.

«Да, рюкзак достали. Подробности уточняются», — сказали в ведомстве.

При этом в МЧС и полиции пока не располагают информацией о находке, подчёркивается в сообщении.
Как пишет агентство, ранее полиция сообщила, что на берегу моря у пирса напротив стадиона «Фишт» был найден телефон 31-летнего бизнесмена.
Ранее следователи организовали проверку в Сочи по факту исчезновения Игоря Коропова.
По имеющимся данным, в ночь на 1 ноября он покинул свой отель и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Мать мужчины рассказала, что Коропов «просто отдыхал в Сочи, просто пошёл гулять в ночи», в настоящее время новостей о нём нет.
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Происшествия , МЧС , Краснодарский Край , Сочи
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