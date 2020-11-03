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СМИ: в Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене

ТАССиещё 9
1 час назад
Подозреваемый в совершении теракта в Вене задержан в городе Линц. Об этом сообщила во вторник австрийская газета Kronen Zeitung.
По ее информации, задержанный был застигнут врасплох и не оказал сопротивления. Другой стрелок был ликвидирован полицией в понедельник.
Происшествия,Видео,Линц,Вена,
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