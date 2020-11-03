Сотрудник региональной мэрии избил журналиста-пенсионера 

Сотрудник администрации города Бердска избил журналиста-пенсионера. Об этом сообщает «Бердск Онлайн».
Некоторое время назад ведущий эксперт отдела общественных связей — пресс-центра администрации Бердска Кирилл Цветков сделал пост в паблике администрации города во «ВКонтакте», в котором, в частности, написал, что «более полутора тысяч в плену карантина», «все меньше людей срывают с себя маски, словно дезертир погоны» и «все больше медалей за соблюдение дистанции, обработку рук, самоизоляцию плавятся в благодарность».
68-летний журналист Сергей Болдырев сделал репост этой записи в своем паблике «Все плохо» с подписью «Гвозди бы делать из таких комментаторов, как Кирюша».
Вечером 2 октября Цветков ворвался в редакции газеты «Свидетель», внештатным корреспондентом которой является Болдырев, выкрикнул: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу», и несколько раз ударил журналиста по лицу. Цветков покинул редакцию после вмешательства коллег Болдырева.
«Он креативно пишет, я отметил этот креатив и нашел подобающее для этого место — "Все плохо". Так писать нельзя! Тем более на эту тему», — сообщил Болдырев.
В свою очередь, Цветков обвинил журналиста в кибербуллинге, признал, что отреагировал неправильно, объяснил это сдавшими нервами, но отказался извиняться. В свою очередь, глава Бердска Евгений Шестернин заявил, что не станет немедленно увольнять Цветкова, а сначала серьезно побеседует с ним и разберется в ситуации до конца.