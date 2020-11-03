Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый кассовый фильм нулевых
Самый кассовый фильм нулевых Посмотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Сотрудник региональной мэрии избил журналиста-пенсионера 

Артём Кульша 18 часов назад
Сотрудник региональной мэрии избил журналиста-пенсионера
Фото: ТАСС
Сотрудник администрации города Бердска избил журналиста-пенсионера. Об этом сообщает «Бердск Онлайн».
Некоторое время назад ведущий эксперт отдела общественных связей — пресс-центра администрации Бердска Кирилл Цветков сделал пост в паблике администрации города во «ВКонтакте», в котором, в частности, написал, что «более полутора тысяч в плену карантина», «все меньше людей срывают с себя маски, словно дезертир погоны» и «все больше медалей за соблюдение дистанции, обработку рук, самоизоляцию плавятся в благодарность».
68-летний журналист Сергей Болдырев сделал репост этой записи в своем паблике «Все плохо» с подписью «Гвозди бы делать из таких комментаторов, как Кирюша».
Вечером 2 октября Цветков ворвался в редакции газеты «Свидетель», внештатным корреспондентом которой является Болдырев, выкрикнул: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу», и несколько раз ударил журналиста по лицу. Цветков покинул редакцию после вмешательства коллег Болдырева.

«Он креативно пишет, я отметил этот креатив и нашел подобающее для этого место — "Все плохо". Так писать нельзя! Тем более на эту тему», — сообщил Болдырев.

В свою очередь, Цветков обвинил журналиста в кибербуллинге, признал, что отреагировал неправильно, объяснил это сдавшими нервами, но отказался извиняться. В свою очередь, глава Бердска Евгений Шестернин заявил, что не станет немедленно увольнять Цветкова, а сначала серьезно побеседует с ним и разберется в ситуации до конца.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Комментарии
Происшествия , Сергей Болдырев , Евгений Шестернин , Кирилл Цветков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
Политика
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
00:30
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
Происшествия В мире
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
Происшествия
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
00:42
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
Происшествия В мире
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение