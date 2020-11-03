«Весь ЕС находится в зоне риска»

Подробнее о ночных событиях и о том, что происходит в столице Австрии сейчас, рассказал корреспондент ТАСС в Вене Дмитрий Валерьев:

На территории всей Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границах. Сегодня в Вене закрыты школы, ключевые здания в центре взяты под охрану военных. Сам центр перекрыт. Власти призывают жителей не выходить на улицу.