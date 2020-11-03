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Атаки террористов в Австрии: «Весь ЕС находится в зоне риска»

BFM.RU
3 часа назад
В результате серии нападений в Вене погибли четыре человека, 17 пострадали. Один из террористов ликвидирован. Как заявил глава МВД Австрии, он был сторонником запрещенной организации «Исламское государство»
«Весь ЕС находится в зоне риска»
Фото:  Radovan Stoklasa/Reuters Radovan Stoklasa/Reuters
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал события минувшей ночи в Вене самым тяжелым днем для страны за многие годы. В Австрии объявили трехдневный траур.
Вечером 2 ноября в Вене произошла серия нападений. Сначала неизвестные устроили стрельбу у синагоги, затем атаки продолжились одновременно в шести разных местах в центре столицы.
Нападавшие были вооружены винтовками и автоматами. Они стреляли по случайным прохожим. По последним данным, погибли четверо гражданских, количество пострадавших выросло до 17 человек, среди них полицейский.
Подробнее о ночных событиях и о том, что происходит в столице Австрии сейчас, рассказал корреспондент ТАСС в Вене Дмитрий Валерьев:
«Вчера была совершена дерзкая атака в центре Вены. Исходной точкой нападения была улица, прилегающая к синагоге, затем стрельба прозвучала в пяти других точках города. Сегодня министр внутренних дел Австрии сообщил, что один из ликвидированных стрелков является сторонником запрещенной во многих странах террористической группировки «Исламское государство». Министр сказал, что это по меньшей мере исламистский террорист. Помимо этого, полиция продолжает искать его второго возможного сообщника, который скрылся с места преступления. Кроме того, правоохранительные органы не исключают, что нападавших могло быть не двое, а больше.
В настоящее время австрийская контрразведка вместе с криминальной полицией ведет активное расследование, сегодня были проведены обыски у знакомых и в квартире ликвидированного стрелка. Также сообщается, что этот стрелок мог быть албанского происхождения. Министр внутренних дел сообщил, что люди, которые напали на центр города, были хорошо вооружены гладкоствольным оружием и, помимо этого у ликвидированного террориста был муляж пояса со взрывчаткой.
Вчера во время этой стрельбы народу на улице было довольно-таки много с учетом хорошей погоды, и оставалось несколько часов до наступления в Австрии нового локдауна из-за пандемии, люди пытались насладиться этой свободой, потому что с сегодняшнего дня будет запрещено выходить в ночные и вечерние часы на улицу без определенной необходимости. Уже вчера во время стрельбы началась большая паника, люди разбегались, кто куда только мог.
И уже после этого происшествия полиция объявила, что населению лучше не выходить из дома, стараться держаться дальше от центра города. И действительно, город ночью опустел, на улице присутствовали только усиленные наряды полиции, которые до сих пор проводят операцию по выявлению возможных сообщников преступника. И сегодня город тоже продолжает быть пустым, в основном это центр. Люди напуганы и стараются не выходить из дома даже в магазин».
Полиция Австрии установила личность ликвидированного террориста. Как заявил глава МВД Австрии, 20-летний уроженец Вены с северомакедонскими корнями был сторонником запрещенной организации «Исламское государство». Во время обысков в его квартире обнаружена взрывчатка. Как утверждает журналист газеты Falter, у террориста албанские корни, он был известен разведке как один из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию. В связи с этим его задержали в июле, но вскоре отпустили, поскольку «полиция не считала, что он планирует теракт в Вене».
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает исламский терроризм общим врагом для всех. «Это наша общая борьба», — говорится в заявлении.
События во Франции, которые стали причиной активной общественной дискуссии вокруг религии и свободы слова, пандемия и общее ухудшение социально-экономической ситуации привели к активизации экстремистских сообществ — пошла цепная реакция, говорит руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин:
«Весь ЕС находится в зоне риска, причем это произошло не одномоментно. Ситуация достаточно напряженная еще с начала европейского миграционного кризиса, начало которому было положено еще в 2015 году. С тех пор эти риски никуда не ушли, другое дело, что появились новые события, за которыми этот миграционный вопрос стал замалчиваться, постепенно уходить вроде бы из основной повестки дня, потому что появилось действительно много другого. Это и события, связанные с Brexit, сейчас события, связанные с пандемией, и так далее. Но у меня сложилось такое впечатление, что пандемия во многом как раз и обострила эту ситуацию и подтолкнула новую волну экстремизма, связанную с проникновением в ЕС исламистских элементов. А дело в том, что следствием пандемии стал довольно-таки глубокий экономический кризис, стал режим самоизоляции, к которому людям очень сложно адаптироваться. При этом сложнее всего адаптироваться как раз мигрантам. И в условиях этого пандемического кризиса они лишились работы, что также ведет к тому, что такие люди начинают обращать внимание на какие-то экстремистские идеологии. И поэтому я думаю, что до тех пор, пока не начнется серьезное экономическое восстановление в странах ЕС, вполне вероятно, что будут происходить эти негативные социальные тенденции, апофеозом которых становятся террористические атаки в крупных европейских городах».
На территории всей Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границах. Сегодня в Вене закрыты школы, ключевые здания в центре взяты под охрану военных. Сам центр перекрыт. Власти призывают жителей не выходить на улицу.
Мировые лидеры европейских стран выразили свои соболезнования в связи с произошедшим. Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями президенту и канцлеру Австрии, а жители Москвы с самого утра приносят цветы к посольству Австрии.
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