«Вчера была совершена дерзкая атака в центре Вены. Исходной точкой нападения была улица, прилегающая к синагоге, затем стрельба прозвучала в пяти других точках города. Сегодня министр внутренних дел Австрии сообщил, что один из ликвидированных стрелков является сторонником запрещенной во многих странах террористической группировки «Исламское государство». Министр сказал, что это по меньшей мере исламистский террорист. Помимо этого, полиция продолжает искать его второго возможного сообщника, который скрылся с места преступления. Кроме того, правоохранительные органы не исключают, что нападавших могло быть не двое, а больше.
В настоящее время австрийская контрразведка вместе с криминальной полицией ведет активное расследование, сегодня были проведены обыски у знакомых и в квартире ликвидированного стрелка. Также сообщается, что этот стрелок мог быть албанского происхождения. Министр внутренних дел сообщил, что люди, которые напали на центр города, были хорошо вооружены гладкоствольным оружием и, помимо этого у ликвидированного террориста был муляж пояса со взрывчаткой.
Вчера во время этой стрельбы народу на улице было довольно-таки много с учетом хорошей погоды, и оставалось несколько часов до наступления в Австрии нового локдауна из-за пандемии, люди пытались насладиться этой свободой, потому что с сегодняшнего дня будет запрещено выходить в ночные и вечерние часы на улицу без определенной необходимости. Уже вчера во время стрельбы началась большая паника, люди разбегались, кто куда только мог.
И уже после этого происшествия полиция объявила, что населению лучше не выходить из дома, стараться держаться дальше от центра города. И действительно, город ночью опустел, на улице присутствовали только усиленные наряды полиции, которые до сих пор проводят операцию по выявлению возможных сообщников преступника. И сегодня город тоже продолжает быть пустым, в основном это центр. Люди напуганы и стараются не выходить из дома даже в магазин».
«Весь ЕС находится в зоне риска, причем это произошло не одномоментно. Ситуация достаточно напряженная еще с начала европейского миграционного кризиса, начало которому было положено еще в 2015 году. С тех пор эти риски никуда не ушли, другое дело, что появились новые события, за которыми этот миграционный вопрос стал замалчиваться, постепенно уходить вроде бы из основной повестки дня, потому что появилось действительно много другого. Это и события, связанные с Brexit, сейчас события, связанные с пандемией, и так далее. Но у меня сложилось такое впечатление, что пандемия во многом как раз и обострила эту ситуацию и подтолкнула новую волну экстремизма, связанную с проникновением в ЕС исламистских элементов. А дело в том, что следствием пандемии стал довольно-таки глубокий экономический кризис, стал режим самоизоляции, к которому людям очень сложно адаптироваться. При этом сложнее всего адаптироваться как раз мигрантам. И в условиях этого пандемического кризиса они лишились работы, что также ведет к тому, что такие люди начинают обращать внимание на какие-то экстремистские идеологии. И поэтому я думаю, что до тех пор, пока не начнется серьезное экономическое восстановление в странах ЕС, вполне вероятно, что будут происходить эти негативные социальные тенденции, апофеозом которых становятся террористические атаки в крупных европейских городах».