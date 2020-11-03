Один из террористов, стрелявших по людям в центре Вены , использовал югославский автомат Zastava M70, сообщили немецкие СМИ.

По информации Bild , органы безопасности Австрии проверяют закрытый аккаунт в Instagram, который принадлежит джихадисту из Вены. По версии следователей, на одном из фото мог быть запечатлен террорист, причастный к стрельбе в Вене. На фото он позирует с автоматом Zastava M70, пистолетом и мачете.

Как отмечает немецкий таблоид, венский стрелок тоже использовал подобный автомат, а также ручное огнестрельное оружие, передает «ИноПресса»

«Он подписал фотографию словами: «Я даю байа амиру аль-муминину Абу Ибрагиму аль-Хашеми аль-Кураши». Это выражение является частью присяги на верность «халифу», на титул которого претендует «Абу Ибрагим» — лидер запрещенной террористической группировки ИГИЛ. Такое признание в верности часто записывается сторонниками организации перед терактами, чтобы затем ИГИЛ могла взять на себя ответственность за эти деяния», — пишет издание.

Отмечается, что предполагаемый преступник опубликовал в день совершения преступления еще одну фотографию: из нескольких малокалиберных патронов, а также патронов, сильно напоминающих калибр 7,62x39мм.

Также, по информации издания, в день преступления предполагаемый стрелок отправил двум своим знакомым видео, на котором запечатлены эпизоды нападения на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году. Следствие проверяет эту информацию.

Югославский автомат Zastava M70 стал основным автоматом Югославской народной армии с 1970 года и состоит на вооружении ряда стран Восточной Европы и по сей день. В США продается его спортивный вариант с режимом ведения только одиночного огня.

Во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Также издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.