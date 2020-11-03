Появилось видео нападения террористов в Вене 

В соцсетях появились видеозаписи , на которых запечатлен момент нападения террористов в центре Вены

На одном из роликов видно, как мужчина в белой одежде бежит по улице, ведя стрельбу из автомата. На другой записи заснята перестрелка с участием полиции. Еще на одном видео запечатлены убегающие по улице люди. На других роликах снят отряд спецназа.

В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее является терактом.

По предварительным данным, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах.