Названо число раненых в результате теракта в Вене

Мэр Вены Михаэль Людвиг подтвердил сообщение о 15 раненых в результате стрельбы у синагоги. Семь пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

До настоящего момента известно об одном убитом прохожем и об одном застреленном полицией террористе. Об этом сообщает телеканал ORF, в эфире которого мэр Вены пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Полиция по-прежнему просит горожан избегать общественных мест. Глава МВД Карл Нехаммер сообщил, что многие, кто гулял в этом районе, бежали в панике, те, кто пришёл в гости, по-прежнему остаются в домах и ждут разрешения выйти на улицу.

Стрельба в центре Вены произошла около 20:00 по местному времени. Неизвестный открыл огонь в районе синагоги, в результате чего погибли и пострадали люди, количество которых сейчас устанавливается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что австрийские СМИ сообщают о задержании венской полицией четырёх террористов. Кадры задержания в прямом эфире показал телеканал OE24.