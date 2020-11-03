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Власти Вены сообщили о 15 раненых в результате теракта 

News.ru 19 минут назад
Названо число раненых в результате теракта в Вене
Фото: globallookpress.com
Мэр Вены Михаэль Людвиг подтвердил сообщение о 15 раненых в результате стрельбы у синагоги. Семь пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
До настоящего момента известно об одном убитом прохожем и об одном застреленном полицией террористе. Об этом сообщает телеканал ORF, в эфире которого мэр Вены пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Полиция по-прежнему просит горожан избегать общественных мест. Глава МВД Карл Нехаммер сообщил, что многие, кто гулял в этом районе, бежали в панике, те, кто пришёл в гости, по-прежнему остаются в домах и ждут разрешения выйти на улицу.
Стрельба в центре Вены произошла около 20:00 по местному времени. Неизвестный открыл огонь в районе синагоги, в результате чего погибли и пострадали люди, количество которых сейчас устанавливается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что австрийские СМИ сообщают о задержании венской полицией четырёх террористов. Кадры задержания в прямом эфире показал телеканал OE24.
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Комментарии 2
Происшествия , Михаэль Людвиг , МВД , Австрия , Вена
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